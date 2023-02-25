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學甲槍擊案2嫌中國落網 刑事局：兩岸合作打擊犯罪

中央社／ 台北25日電

學甲槍擊案槍手孔祥志疑為50萬酬金開槍， 犯後疑逃亡柬埔寨。圖 ／讀者提供
學甲槍擊案槍手孔祥志疑為50萬酬金開槍， 犯後疑逃亡柬埔寨。圖 ／讀者提供
涉及台南學甲88槍槍擊案的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，今天遣返回台，預計下午抵達機場。刑事局長李西河說，感謝中國大陸警方協助2嫌返台歸案，雙方將持續合作打擊犯罪。

李西河透過新聞稿指出，感謝中國大陸警方全力協助，順利把涉嫌台南學甲槍擊案的2名犯嫌，從廈門循空運直航管道遣返回台灣歸案，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念。

他表示，過去6年，兩岸警方共同偵破45件重大跨境犯罪案，逮捕犯嫌621人，包含詐騙集團32件、544人，毒品案11件、60人，殺人強盜等案2件、17人。另遣返潛逃中國大陸的台灣籍犯嫌56人，協助陸方遣返中國大陸籍犯嫌5人。

李西河指出，像是涉嫌2021年11月間新店咖啡商槍擊案的黃姓犯嫌，犯案後潛逃至中國大陸，刑事局提供相關情資給陸方，最終順利在短時間內逮人並遣返台灣。

他說，打擊犯罪及保障人民生命安全財產，是兩岸警方共同職權及使命，會在過去建立良好基礎下，持續與中國大陸警方合作打擊犯罪。

台南市學甲區去年11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，警方查出，槍手孔祥志當天凌晨1時初涉持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

當時幕後策劃指揮者之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志潛逃出境。檢警追查後，逮捕包含列為策劃指揮犯案之一的楊姓男子，另接應的共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5名男子陸續被收押。

槍擊 台南

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