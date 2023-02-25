台南88槍案兩嫌自陸押回台 警政署由衷感謝公安協助

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人在大陸落網，刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯回台，預定今天下午兩點抵台。

刑事局中午簡發聲明稿，表示由衷感謝大陸公安的全力協助，今天順利將涉嫌台南學甲槍擊案的兩名嫌犯，自廈門循空運直航管道遣返回台歸案，充分落實雙方打擊不法犯罪及保障民眾權益為重的使命及理念，並代表警政署向大陸公安表達由衷謝意。

刑事局指出，回顧過去6年，兩岸警方總計共同偵破45件重大跨境犯罪案件，逮捕嫌犯621人，其中查獲詐欺犯罪集團32件544人，毒品犯罪11件60人，擄人勒贖、殺人、強盜、洗錢等案件2件17人，另遣返潛逃大陸刑事犯與刑事嫌疑犯56人，協助陸方遣返陸嫌共5人。

尤其 2021年11月震驚社會「新店咖啡商槍擊命案」，槍手黃姓嫌犯潛逃至大陸地區後，刑事局立即提供情資給大陸警方，最終順利於短時間內緝獲黃嫌並協助遣返回台。