板橋及永和警連假威力掃蕩 擴大臨檢成效佳

為維護轄區治安，杜絕易滋事場所違法情事，新北市板橋及永和警分局針對轄內旅賓館、KTV、休閒主題餐廳、會館等處所，昨晚動員百餘名警力，實施威力掃蕩擴大臨檢，共查獲通緝犯6人，毒品1件1人，公共危險1件1人、詐欺2件拘提3人。

因應228四天連假，板橋及永和警方昨晚配合政署頒擴大臨檢，針對轄區大型KTV、汽車旅館、PUB、網咖、視聽娛樂、飲酒店等特定行業場所加強臨檢盤查，強力掃蕩不法，有效遏止各類暴力滋事案件，同時在臨檢時宣導民眾反詐騙及認識詐騙。

板橋警方共查獲通緝犯1人、公共危險1件1人、詐欺2件拘提3人，板橋警分局分局長黃南山表示，穩定治安、掃蕩幫派、打詐及查緝槍械毒品為警察工作重點；永和警方查獲通緝5件5人，毒品1件1人，永和警分局長李崇偉表示，「掃黑、打詐及反毒」警察必定強勢執法，新北治安不容挑釁。