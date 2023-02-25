獨／掌握資助逃亡藏鏡人 88槍案兩嫌行蹤曝光落網
去年九合一選舉涉嫌掃射88槍，引起台灣社會一片震撼的洪政軍、孔祥志兩犯嫌，在兩岸合作共同打擊犯罪下，今下午兩點將押解返台，而據了解，破案關鍵是查到台南佳里地區一前民代疑為幕後藏鏡人，案發前三天，先到對岸安排偷渡藏匿。不過相關案情細節警方正逐步釐清。
民進黨前中執委郭再欽原工廠及前市議員謝財旺服務處兩地，去年九合一選舉前被人開槍掃射88槍，警方旋即鎖定「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志兩人涉嫌重大。
據了解一位在地老江湖的前民代，在88槍案發前三天便出境至大陸安排「接應」部分，案發後，孔祥志便到嘉義布袋偷渡到對岸，綽號「紅龜仔」的洪政軍躲藏一個月後，也循著孔祥志逃亡路線偷渡。
當時光天化日下開了88槍震驚台灣社會，警方在龐大壓力下抽絲剝繭，不僅鎖定這位前民代，也在過程中釐清是否有民代涉案，但此前民代在案情的角色卻越查越明，警方立刻鎖定他為查案目標。
警方接獲洪、孔兩人偷渡至對岸的消息後，立刻透過兩岸共打系統通報大陸公安，並進一步協請查捕。
在與大陸公安協請查捕的過程中，台灣警方掌握公安兩個禮拜前已抓到洪、孔兩人，但因公安需要清查兩人是否在大陸有無涉及其他案件，清查過後便通知台灣警方，而這也是大陸及台灣在近期氣氛緩和下，再度合作，打擊犯罪。
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