涉88槍擊「紅龜仔」和槍手傳落網 台南藍軍：速公布真相

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉案後潛逃出境，今年2月傳出在大陸落網，台南市警方證實下午將押解回台灣，台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說是好事，國人都在等88槍的真相，以及背後牽扯多少光電利益。

蔡育輝說，2人在大陸落網，證明兩岸對重大刑案的合作，這點要感謝大陸，國人期待的盡釐清動機及真相，尤後面有沒有什麼不法勾當，為什麼要這麼做？外傳是光電利益擺不平，後面到底牽扯層面有多廣，檢警趕快釐清後盡快公布，洗涮台南市黑槍的汙名。

88槍案在選前爆發但一直無法逮捕到主嫌和槍手，台南市議會曾要求台南市警察局前局長方仰寧到議會專案報告，國民黨團也召開記者會「誰在包庇？全民要真相」，如今主嫌和槍手落網讓案情可進一步釐清。

去年11月台南學甲區爆發88槍擊案震驚國人，警方鎖定槍手孔祥志涉嫌持槍到先到民進黨前中執委郭再欽先前經營的公司廠房連開58槍，接著到同區中正路前台南市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍，案發後2人行蹤下落不明，警方鎖定人已逃到海外，今年2月傳兩人在偷渡到大陸，警方將2人在台涉案情形轉告大陸公安，外傳2人已在大陸福建泉州落網，預計下午約兩點押解回台灣。