台南學甲88槍擊案兩嫌落網 案情可望水落石出

民進黨前中執委郭再欽已出售的廠房與南市前議員謝財旺學甲區服務處去年11月10日遭人持衝鋒槍掃射88槍，檢警查出通緝中外號「紅龜仔」洪政軍（42歲）教唆小弟孔祥志（36歲）開槍。檢警陸續收押5名嫌犯。專案小組指出，洪、孔兩人押解返台，有助於釐清案情的水落石出。

專案人員私下表示，「紅龜仔」洪政軍教唆孔祥志犯下這起槍擊案之前，本身就是通緝犯，且逃亡多年，更是預謀縝密犯罪手法。

曾與洪交手過的幹員說，「紅龜仔」個性「很沉」，為斷絕警方追查，可以好幾年不碰手機；至於孔祥志，本來就不是啥角色，沒資源，孔迄今未與家人聯絡。

然而，孔母擔心其安危，在謝財旺陪同下拍攝影片，兩度公開向兒子孔祥志溫情喊話，「媽媽很想你」，希望他能趕緊與家人聯絡，快點出面投案。

檢警調查，槍手孔祥志應受老大紅龜指使，早在8月初就已著手犯案，且犯案過程刻意躲避監視器，製造「不在場」假象。

警方發現，孔因「大嘴巴」四處炫耀要幹大事「換我當老大！」犯後隔天即遭警方鎖定，但自從人間蒸發，直至今年2月確認兩人潛逃至大陸。

警方指出，槍手孔祥志11月6日桃園酒駕後，回台南學甲故鄉，10日凌晨著短褲短衣出門，由已遭收押共犯李奇漢接應到武聖夜市，在車上變裝為長衣長褲，還刻意步行到花園夜市，騎乘停放二周的機車，繞大一圈回到學甲犯案。