警政署長黃明昭率刑事局長李西河等 視導北市警察局
警政署長黃明昭，日前率領刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛等幹部，視導台北市警局掃黑打詐及風紀工作，黃明昭宣示，風紀是警察命脈，各單位主官（管）應落實走動式管理，主動關懷同仁，及早發現問題及處置；面對任何風紀案件要徹查到底，落實「警紀警辦」原則，以維護警察風紀。
台北市警察局長張榮興表示，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，也強調重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，有違法違紀情事，予以嚴懲，秉持「犯罪零容忍」立場與決心。
警察局指出，配合警政署整體策略，派出所第一線員警發掘幫派犯罪活動徵候，接續交由分局偵查隊查證偵辦，最後由刑警大隊掃黑專責隊統合偵處。
透過掃黑專責隊，掌握幫派組合的活動狀況與不法事證，溯源追查因幫派衍生之社會矚目案件，並擇定大型酒店、電玩店等幫派分子易聚集特種行業處所，以及易群聚施用毒品、易淪為詐騙集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所，結合第三方警政，實施區域封鎖、路（臨）檢及查緝掃蕩作為，針對猖狂、囂張的黑道幫派、地方惡勢，以刑事、行政並行全面執法壓制氣焰。
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