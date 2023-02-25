警政署長黃明昭率刑事局長李西河等 視導北市警察局

警政署長黃明昭，日前率領刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛等幹部，視導台北市警局掃黑打詐及風紀工作，黃明昭宣示，風紀是警察命脈，各單位主官（管）應落實走動式管理，主動關懷同仁，及早發現問題及處置；面對任何風紀案件要徹查到底，落實「警紀警辦」原則，以維護警察風紀。

台北市警察局長張榮興表示，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不間斷的工作，也是不變的態度，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，也強調重整警紀，提醒警察同仁潔身自愛，有違法違紀情事，予以嚴懲，秉持「犯罪零容忍」立場與決心。

警察局指出，配合警政署整體策略，派出所第一線員警發掘幫派犯罪活動徵候，接續交由分局偵查隊查證偵辦，最後由刑警大隊掃黑專責隊統合偵處。