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學甲88槍擊案兩嫌押解回台 檢方親自專程北上押人

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人在偷渡到大陸後落網，經刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯回台，預定今天下午1時多抵台，2時出關，台南地檢署承辦檢察官等也親自北上，將與專案小組押解兩嫌回台南偵辦。

台南學甲88槍擊案承辦檢察官錢鴻明、襄閱主任檢察官許嘉龍等人專程北上，前往桃園國際機場處理兩嫌返台後，後續偵辦工作等。

據指出，今年2月傳兩人偷渡到大陸後落網，台南市警局新任局長廖宗山透過管道，確認相關消息後，經由刑事局兩岸科人員協調，押解兩嫌返台有了突破性發展，安排下午押解返台。然而，專案小組人員指出，有關本案相關事情，等真的接到人員才能說。檢方對此則低調表示，目前還沒有看到人。

今年2月傳兩人偷渡到大陸後落網，台南市警局長廖宗山透過管道，確認相關消息後，經由刑事局兩岸科人員協調，押解兩嫌返台有了突破性發展。本報資料照片
今年2月傳兩人偷渡到大陸後落網，台南市警局長廖宗山透過管道，確認相關消息後，經由刑事局兩岸科人員協調，押解兩嫌返台有了突破性發展。本報資料照片

台南 檢察官 偷渡

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