學甲88槍擊案兩嫌押解回台 檢方親自專程北上押人

台南學甲88槍擊案主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人在偷渡到大陸後落網，經刑事局兩岸科人員赴大陸押解人犯回台，預定今天下午1時多抵台，2時出關，台南地檢署承辦檢察官等也親自北上，將與專案小組押解兩嫌回台南偵辦。

台南學甲88槍擊案承辦檢察官錢鴻明、襄閱主任檢察官許嘉龍等人專程北上，前往桃園國際機場處理兩嫌返台後，後續偵辦工作等。