聽新聞
test
0:00 / 0:00
「台南88槍擊案」槍手孔祥志、主嫌洪政軍傳在大陸落網
全台矚目的「台南88槍擊案」檢警偵辦近4個月，今天傳出涉案槍手孔祥志、主嫌「紅龜」洪政軍在大陸落網。台南市警局長廖宗山沒有否認，不過他表示，「人還沒有回來都不算破案」，媒體不宜任意報導。
警界人士表示，孔、洪兩人案發後逃往大陸；廖宗山調任台南市警局長，就是警政高層要借重他的刑事專長、尤其是與大陸方面有一定管道，該補這兩名要犯是大功一件。
孔祥志去年11月10日持槍到台南市學甲區民進黨前中執委郭再欽有的廠房連開58槍，接著到同區中正路前市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍。案發後警方研判孔祥志、洪政軍逃亡到大陸，今天傳出在大陸落網，台南警方透露年初鎖定人在大陸。 2人預計今天下午押解回台。
員警指出，孔祥志、洪政軍逃亡到大陸後不久，警方查訪確認兩人逃往大陸，日前透過管道協調請大陸方面協助逮捕兩人，正在準備相關押解程序。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言