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「台南88槍擊案」槍手孔祥志、主嫌洪政軍傳在大陸落網

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

全台矚目的「台南88槍擊案」檢警偵辦近4個月，今天傳出涉案槍手孔祥志、主嫌「紅龜」洪政軍在大陸落網。台南市警局長廖宗山沒有否認，不過他表示，「人還沒有回來都不算破案」，媒體不宜任意報導。

警界人士表示，孔、洪兩人案發後逃往大陸；廖宗山調任台南市警局長，就是警政高層要借重他的刑事專長、尤其是與大陸方面有一定管道，該補這兩名要犯是大功一件。

孔祥志去年11月10日持槍到台南市學甲區民進黨前中執委郭再欽有的廠房連開58槍，接著到同區中正路前市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍。案發後警方研判孔祥志、洪政軍逃亡到大陸，今天傳出在大陸落網，台南警方透露年初鎖定人在大陸。 2人預計今天下午押解回台。

員警指出，孔祥志、洪政軍逃亡到大陸後不久，警方查訪確認兩人逃往大陸，日前透過管道協調請大陸方面協助逮捕兩人，正在準備相關押解程序。

台南 競選總部 議員

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