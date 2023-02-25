台南學甲88槍擊兩嫌大陸落網 預計下午兩點押解回台

民進黨前中執委郭再欽原工廠和前市議員謝財旺服務處，九合一選舉前被人掃射88槍，警方鎖定主嫌「紅龜仔」洪政軍、槍手孔祥志涉嫌重大，案發後潛逃出境，今年2月傳兩人在偷渡到大陸，警方將2人在台涉案情形轉告大陸公安，外傳2人已在大陸福建泉州落網，預計下午約兩點押解回台灣。

據指出，2人已在大陸福建泉州落網的消息傳出後，雖然兩岸關係緊張，台灣警方正透以往人脈關係查證，確認其身分，透過管道設法將洪政軍、槍手孔祥志押解回台灣。

去年11月10日凌晨，孔祥志持槍到台南學甲區到前民進黨中執委郭再欽先前經營的公司廠房連開58槍，接著到同區中正路前台南市議員謝財旺競選總部鐵門掃射30槍，案發後行蹤下落不明，警方鎖定人已逃到海外。