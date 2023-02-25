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影／越南女滯台工作12年養家 小女兒在台求學帶母自首

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

越南籍阮姓女子在12年前赴台擔任監護工，扶養一對女兒，但逾期居留超過3000多天，阮女的小女兒高中畢業後也到台灣念書，因阮女近日腫瘤手術，也擔心母親遭查獲，未來不能參與她的畢業典禮，得知移民署有擴大自首專案後，帶著母親到台中專勤隊自首，繳罰款2000元。

一對越南籍阮姓母女（45歲、22歲）在本月中旬時，前往移民署台中專勤隊自首，經查得知，年長的阮姓女子在2011年就到台灣擔任監護工，但為了獨立撫養在越南的一對女兒，所以明知逾期居留，仍不返國，持續違法滯台工作。

阮女的小女兒在高中畢業後，也在3年前到台灣念大學，母女也在台灣重逢，不過阮女在因子宮肌瘤，去年在台動手術，花了7萬元醫療費。

不過阮女的小女兒擔心母親無法工作，因她要就學、打工，也無法照料，希望母親返國休養，但又擔心母親的行為，會影響後續訪視她的權利，無法參與她的畢業典禮，所以在本月中旬帶著母親到移民署台中專勤隊求助。

台中專勤隊得知狀況後，告知阮姓母女，目前有「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，只要在6月30日前自行到案，僅需繳罰金2000元，而且未來無需管制1至3年，只要自行買機票回國即可，不用收容、遣返，鼓勵逾期的外來人口踴躍自行到案。

阮姓母女得知後，鬆了一口氣，目前正在辦理相關歸國手續。

越南籍阮姓女子（右）逾期滯台3000多天，本月中旬時，由小女兒帶到移民署台中專勤隊自首。圖／台中專勤隊提供
越南籍阮姓女子（右）逾期滯台3000多天，本月中旬時，由小女兒帶到移民署台中專勤隊自首。圖／台中專勤隊提供

移民署 自首

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