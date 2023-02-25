影／老大重判18年躲台中小弟租屋處 擁槍毒自重警全逮

桃園市陳姓男子涉案遭判刑18年，畏罪由手下接應，躲在台中市大樓，平常足不出戶，由手下照料，陳與手下涉販毒賺生活費、擁槍自重，警方去年底搜索，當場在屋內發現4把改造槍、百發子彈，幸警方即時抓人，未發生火拚，全案近日移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大偵七隊在去年9月間獲報，桃園市陳姓男子（50歲）涉毒品案，已遭判刑18年確定，陳畏罪不到監執行，反而由手下鍾姓（45歲）、蕭姓男子（50歲）接應，躲在台中市西屯區的大樓內，平常陳足不出戶，都由手下安排生活起居。

陳等三人為了賺取生活費，擁槍自重，涉嫌販售毒品牟利，經連月搜查，掌握陳等三人的作息、行蹤後，去年11月29日前往該棟大樓搜索，查獲4把改造槍支，其中一把改造長槍、三把改造手槍，子彈120發、海洛因與安非他命等一二級毒品約50多克，市價近7萬元。

全案先依通緝，將陳男解送歸案，另外三人涉嫌毒品、槍砲等罪，經後續溯源擴大追查後，在近日依法移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大指出，近期積極配合警政署「清源專案2.0」，結合社區警政，以確實掌握治安狀況，及早發現隱匿社區或大樓內不法集團，斬除社會治安亂源。

警方呼籲民眾勿輕易嘗試毒品，自毀前程；法網恢恢、疏而不漏，市警局將持續秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，要求所屬全面淨化治安環境，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，必定立即打擊、嚴辦到底。