三重警連假擴檢 查獲交通違規6件、通緝犯3人

為維護轄區治安，杜絕易滋事場所違法情事，三重警分局針對轄內旅賓館、KTV、休閒主題餐廳、會館等處所，於昨天（24日）動員百餘名警力，實施威力掃蕩擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。

三重警分局表示，為遏止以掛羊頭賣狗肉，警方針對博弈主題餐廳，麻將休閒會館等場所，及轄內旅賓館、KTV、休閒主題餐廳、會館等易滋事之場所，於228聯繫假期前夕，動員上百名警力之方式，實施威力掃蕩擴大臨檢，以防止變相從事違法賭博，或違法情事發生，昨共查獲通緝犯3件3人，交通違規與噪音車等6件。