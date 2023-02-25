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三重警連假擴檢 查獲交通違規6件、通緝犯3人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為維護轄區治安，杜絕易滋事場所違法情事，三重警分局針對轄內旅賓館、KTV、休閒主題餐廳、會館等處所，於昨天（24日）動員百餘名警力，實施威力掃蕩擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。

三重警分局表示，為遏止以掛羊頭賣狗肉，警方針對博弈主題餐廳，麻將休閒會館等場所，及轄內旅賓館、KTV、休閒主題餐廳、會館等易滋事之場所，於228聯繫假期前夕，動員上百名警力之方式，實施威力掃蕩擴大臨檢，以防止變相從事違法賭博，或違法情事發生，昨共查獲通緝犯3件3人，交通違規與噪音車等6件。

三重警分局分局長張國哲表示，為維護轄區治安及公權力不容被挑釁，將持續清查轄區不法分子、幫派經營或賴以為生之處所，確切掌握其活動地點，以強化打擊黑幫力度，制壓不法分子狂妄滋事，遏止違法行為發生，保障民眾安全，讓大家都能安居樂業的生活。

新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重警方昨天實施擴大臨檢，共查獲通緝犯3人，交通違規與噪音車6件。記者曾伯愷／翻攝

餐廳 臨檢 通緝

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