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詐團人蛇首腦假冒被害人回台 集團幹部曝光遭逮下場出爐

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東地檢去年8月專案營救遭騙台人從柬埔寨回國，人蛇集團幹部22歲陳姓女子卻以被害人身份混雜其中，經追查發現她透過社群軟體誘騙數十名台灣人赴柬，藉以賺取大筆佣金，追查下破獲該集團中從事詐騙及人口販運其餘3名核心幹部，屏東地方法院今依妨害自由等罪，判4名被告分別11月至2年2月不等，可上訴。

陳女日前透過臉書、IG發布高薪徵才廣告，以「招待旅遊、邊工作邊玩」、「高薪、免經驗、電腦文書」等名目，先後誆騙12名國人出境加入該集團，每人可收得1千美元報酬，至少已取得36萬元以上，績效太好升官成「人事部」組長，成為人蛇集團的重要幹部。

陳女於去年8月26日混雜在被害人中一起入境歸國，原以為可魚目混珠規避刑責，不料在檢警持續調查蒐證後，真實身份遭到拆穿，陳女竟是以求職打工為幌子誘騙的「大蛇頭」。

檢警擴大追查下，發現賴女、周女及林男等3人是該詐欺及人口販運集團的核心幹部，依偽造文書、組織犯罪等罪嫌起訴4人。

檢警調查，周女為「人事部」組員，負責招募國人出境，賴女擔任「人事部」組員兼財務，負責誘騙國人出境加入該犯罪集團、管理零用金，而林男則負責駕車載送被害人、偽造疫苗接種紀錄卡、協助出境等。

屏東地方法院今分別判陳女2年2月、賴女1年10月、周女11月，以及林男2年，緩刑5年。

詐騙「大蛇頭」假冒被害人回台，集團幹部曝光遭逮下場出爐。圖／民眾提供
詐騙「大蛇頭」假冒被害人回台，集團幹部曝光遭逮下場出爐。圖／民眾提供

人蛇集團 幹部 屏東

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