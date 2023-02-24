影／男子販毒攜300多萬現金躲入草叢藏匿 員警追逐逮捕

苗栗縣警局執行今年第一次全國同步「掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動」展現成果，查獲多件毒品、詐欺案，其中鄧姓男子平日在竹南經營茶行，但從事毒品交易，檢警查緝時攻堅，但他攜帶300多萬現金逃逸，仍在附近雜林草叢中被警方逮捕，近3年來三度因毒品案落網。

苗栗縣察局表示，今年2月13日至24日共12天，警方執行今年第一次全國同步掃黑、打詐、緝毒三合一專案行動，在苗栗地檢署指揮下，動員警力1067人次，掃蕩黑道幫派、查緝詐欺、毒品犯罪。

這次專案執行成果包括檢肅治平目標3件22人、查獲詐欺集團7件26人，毒品分裝場2件3人、販賣及持有毒品案19件21人，其中3人獲法院裁定羈押，共計查獲各類刑案223件225人，另外還查扣一級毒品海洛英約39公克、二級毒品安非他命約134公克、大麻2.9公克、三級毒品愷他命409公克、卡西酮1600公克、毒咖啡包1200包、火藥式槍枝、模擬槍與操作槍各1支及毒品分裝器具、研磨機、封膜機、現金317萬2300元、作案用刀械棍棒等證物。

在竹南查獲的毒品案，涉案主嫌60歲的鄧姓男子前兩年在南投等地也曾被查獲販毒，在竹南經營茶行，警方前往查緝時，茶行內設有多道防阻關卡，鄧姓男子帶了300多萬現金逃逸到附近草叢，員警一路追蹤，仍將對方制伏逮捕。

縣警局長莊勝雄呼籲，政府預計最快4月全民普發6000元，正確發放日期與方式尚未定案，如有收到相關發放訊息一定是詐騙，如接獲簡訊通知時請牢記三不原則，不點擊（簡訊連結）、不填輸（切勿提供個人銀行帳戶資訊與個資）、不匯款（不繳納驗證資金），也請鄉親不要相信網路相關投資、求職、解除分期付款等訊息，可撥打165反詐騙詐諮詢專線查證；如遭遇不法侵害或發現可疑犯罪事證，請立即向警方報案或檢舉。