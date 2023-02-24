影／女子落入貸款廣告陷阱 台南警高鐵站埋伏逮車手

蔡姓女子創業需款孔急，誤信網路輕鬆貸款廣告，提供其帳戶及密碼給詐騙集團使用，短短半天就115萬元匯入，她接獲其指示欲臨櫃提領而被盯上，台南市警一分局員警打蛇隨棍上，昨天下午派員在高鐵台南站大廳埋伏，當場逮捕余姓車手，並在背包起獲作案用手機及K他命等物。

台南市警一分局東寧派出所昨天中午接獲轄區金融機構通報，指稱有1名女子臨櫃欲提領大筆現金，行員發現她對金錢來源及用途一問三不知，疑遭詐騙，立即通知警方到場。

東寧派出所長胡宜智、警員陳建宏發現，22歲蔡姓女子希望創業需款孔急，偶然在網路上看見輕鬆貸款廣告，業者聲稱只要其提供金融帳戶及密碼，即可協助增加帳戶中金流額度，並可順利核撥所需的貸款額度。

蔡女信以為真，將其帳戶提供給對方使用，短短半天之內，即有115萬元匯入，對方指她已達到可核發貸款的金流額度，並要求她將剛匯入帳戶內的款項全數提領，並交給指定人員收回。她不疑有他，立即前往銀行提領現金時，經員警解說此為假貸款真詐騙金融帳戶的手法，她才恍然大悟。

隨後，蔡女接到詐欺集團來電指示，要求其將提領所得款項帶至高鐵台南站交給指定對象，胡宜智決定打蛇隨棍上，隨即派員前往高鐵台南站大廳埋伏，下午3時30分許在蔡女交付包裹時，員警一擁而上，當場逮捕30歲余姓車手。

另在背包內起獲犯案工具手機4支、K他命2小包、毒品咖啡包1包及K盤1個，全案依詐欺、毒品等罪嫌移送台南地檢署偵辦。