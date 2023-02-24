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影／未兩段左轉遭警攔 機車騎士身上藏冰毒 辯：是糖包

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市邱姓男子日前半夜騎車未依兩段左轉，遭土城警方攔下盤查，因身上涉嫌藏冰毒，邱男一開始還喊冤，「喝咖啡要加的糖啦！」仍被警方識破當場被逮。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市土城分局土城派出所長劉宗鑫及員警許庭榮在本月20日凌晨1時許，在土城區中華、員福路口執行巡邏勤務等待紅燈時，見嘰車騎士邱姓男子（37歲）未依規定兩段式左轉，立即鳴警笛上前攔查，見邱男神情怪異又緊張，經其同意下在其外套內襯找到一包用夾鏈袋裝，疑似違禁品的透明結晶物和一包濾掛式咖啡包。

邱男一囲始辯稱，是別人給他的濾掛式咖啡包及糖包，所長劉宗鑫質疑哪有給人喝咖啡加的糖包會裝這麼少，實在不合理，邱男才坦承剛跟朋友買來的冰毒，重約0.6克，正打算帶回家使用，卻在回家的路上被警方眼尖查獲，警詢後依毒品罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

邱姓男子日前半夜騎車未兩段左轉遭土城員警攔下盤查，因身上涉嫌藏冰毒，當場被逮。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子日前半夜騎車未兩段左轉遭土城員警攔下盤查，因身上涉嫌藏冰毒，當場被逮。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子日前半夜騎車未兩段左轉遭土城員警攔下盤查，因身上涉嫌藏冰毒，當場被逮。記者王長鼎／翻攝
邱姓男子日前半夜騎車未兩段左轉遭土城員警攔下盤查，因身上涉嫌藏冰毒，當場被逮。記者王長鼎／翻攝

咖啡 毒品

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