竹聯幫明仁會幹部酒後與專科生鬥毆 兩學生被打到昏厥

竹聯幫明仁會幹部康姓男子因酒後糾紛，涉嫌糾眾與苗栗縣某專科學校學生鬥毆，將兩名學生打到昏厥，不滿小弟被檢方聲押，在苗栗地方法院外聚集。刑事局拘提康等14人依組織犯罪防制條例等移送，檢方聲押2人獲准，命其他人1至2萬元交保或請回。

警方調查，去年10月28日凌晨2點多，27歲康姓男子等人在苗栗某KTV飲酒離開時，與同樣要離開的苗栗某專科學校學生互看不順眼，10多人徒手互毆，2小時後相約該校學生宿舍外談判，再爆發鬥毆。

當晚11點多，兩派人馬又在宿舍外鬥毆，康等人持棍棒、角鐵攻擊，兩名學生被打到昏倒送醫，其中1人腦震盪。檢方聲押康的小弟，苗栗地院開庭時，康率眾至法院外聚集，警方接獲法警報案趕到調查。

另外，苗栗某汽車旅館一名員工與康的小弟有10萬元債務糾紛，康去年12月派小弟前往討債，奪下該員工的西瓜刀後劃傷對方手臂。

刑事局偵四大隊第三隊蒐證，去年10月至前天分3波行動，拘提康等14人，康部分坦承。警方搜出鋁棒、角鐵、甩棍、空氣槍、彈簧刀、電擊棒手電筒、本票等，詢後依組織、傷害、妨害自由、妨害秩序等罪移送。

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