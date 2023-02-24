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嘉義大林某蘭花園主銷售差 改種大麻遭警破千萬毒廠

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮過溪里某蘭花園因銷量不佳，50歲林姓男園主去年起分批轉種植大麻，21日被民雄警分局查獲，起出栽種大麻205株、大麻成品、肥料、培養土等工具，初估黑市價破千萬，林嫌詢後依毒品危害條例移送嘉義地檢署，檢方向法院聲請羈押獲准。

民雄警分局日前接獲線報，稱22歲保險員林男涉嫌販賣毒品咖啡包，21日持搜索票前往住家未發現毒品咖啡包，卻意外在22歲林嫌父親的房間內，發現有大麻成品數包，50歲林父當場坦承有在施用大麻，並於自家蘭園內栽種大麻，槓上開花。

隨後，警方在50歲林嫌的蘭花園內，查獲大麻205株及查扣大批肥料、培養土等犯罪工具；警方表示，即時查獲阻止這批大麻在228連假上市，未流於市面，全案50歲林嫌詢後依毒品危害條例移送嘉義地檢署偵辦，並經嘉義地檢署向法院聲請羈押獲准。

據了解，50歲林嫌的蘭園內平時已無從事栽種，因蘭花銷售不佳，迫於經濟壓力，所以用種植蘭花技術來掩護栽種大麻，分批次種植大麻才剛有收成，但品質欠佳，發財夢還未圓，就被警方破獲。

民雄警分局長莊思神表示，本次執行警政署推動清源專案2.0針對隱藏在社會黑暗處之製毒工廠、騙機房、人蛇集團據點、改裝槍工廠、黑幫堂口、汽機車解體工廠等強力掃蕩，警方必強力查緝，提醒民眾應要有防毒觀念，要主動與在地分駐(派出)所保持密切聯擊，如發現不法情事立即舉通報，共同維護社會治安。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄警分局21日破獲大林鎮某蘭花園主，栽種大麻205株及成品等用具。記者呂慧瑜／攝影

大麻 毒品 嘉義

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