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今年首波全國掃黑、打詐、緝毒 警政署查獲上千人

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

黑道詐欺毒品為生，警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，共查獲1224人。警政署長黃明昭說，黑道在幕後操作毒品、詐欺，列重要打擊目標，成立掃黑專責隊，清勦到底不手軟。

專案從本月13日至今天，執行治平專案65件、393人，查獲詐欺集團156件、656人，掃蕩涉毒營業場所143處、175人，查獲竹聯幫明仁會、弘仁會、靜安會、信堂、孝堂、青堂、豹堂、竹友會及天道盟太陽會、正義會、同心會、天世會等分子，查扣槍枝57把及不法金流3754萬元。

黃明昭今上午赴刑事局了解成果時說，毒品、詐欺幕後都有黑道幫派影子，不斷在幕後操作，詐欺更讓國人深惡痛絕，為穩定治安，將影響民眾生活安全的詐欺、黑道、毒品列為重要打擊目標，包括詐欺機房、轉帳水房、車手集團及幕後操縱者。

他說，加強宣導識詐，提高國人反詐騙意識，減少被騙機會，持續打擊潛藏幕後的黑道幫派，各地方警察局已成立掃黑專責隊積極運作、成立整合平台，加速檢肅，呼籲想作姦犯科的歹徒及黑道，警方絕不手軟，絕對會清勦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，警政署長黃明昭赴刑事局了解成果，強調清勦到底不手軟。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，警政署長黃明昭赴刑事局了解成果，強調清勦到底不手軟。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，警政署長黃明昭赴刑事局了解成果，強調清勦到底不手軟。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，警政署長黃明昭赴刑事局了解成果，強調清勦到底不手軟。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，警政署長黃明昭（右二）赴刑事局了解成果，強調清勦到底不手軟。記者李奕昕／攝影
警政署今年首波全國同步掃黑，結合打詐與緝毒，警政署長黃明昭（右二）赴刑事局了解成果，強調清勦到底不手軟。記者李奕昕／攝影

詐欺 黑道 毒品

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