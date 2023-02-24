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與男友吵架擔心報警卻害慘他 警上門「一箭雙鵰」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名女子昨晨和黃姓男友吵架後離去，因擔心男友想不開報警，警方上門發現黃精神恍惚，意外瞧見桌上疑似有毒品，黃坦承吸毒，警方將他帶回查辦，發現黃是詐欺和毒品通緝犯，女友變豬隊友，一通電話害慘黃男。

鹽埕警分局建國四路派出所警方，昨晨0時48分許，接獲一名女子報案，指稱不久前和男友在府北路一棟大樓前發生爭吵後離去，因深怕男友在家發生安危，請求警方前往查看男友狀況。

警方到達現場後按門鈴，31歲的黃姓男子前來應門，警方在對話過程中，發現黃精神恍惚、答非所問，黃去電要求女友和警方解釋，接著又和警方說「我沒有吞藥」，你身分證號碼也背不出來，女友資料也不知道，警方一時擔心黃不敢貿然離去。

警方和黃男一問一答之間，發現房間桌上疑似有白粉毒品，黃見事跡敗露，無法抵賴，才坦承吸食毒品，警方在房內搜出25.8公克的毒咖啡包，以及0.7公克的大麻、吸食器、K盤及大麻專用袋等證物，將黃男帶返所偵辦。

黃男被帶回派出所後，仍心神不寧，對於員警提問身分資料，都支吾其詞，警方進一步追問他真實身分，查出他分別在1月31日以及2月8日被檢方發布詐欺及毒品通緝。

黃男女友一通電話，讓警方一箭雙鵰，卻讓男友栽了跟頭，不僅被查獲毒品，連通緝犯身分也曝光，豬隊友無誤；警詢後，依法解送歸案，另依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

高雄市一名女子和黃姓男友吵架，因擔心安危報警，警方上門發現黃吸毒又是通緝犯，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄市一名女子和黃姓男友吵架，因擔心安危報警，警方上門發現黃吸毒又是通緝犯，將他逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
鹽埕警分局警方在黃姓男子房內搜出25.8公克的毒咖啡包，以及0.7公克的大麻、吸食器、K盤及大麻專用袋等證物。記者石秀華／翻攝
鹽埕警分局警方在黃姓男子房內搜出25.8公克的毒咖啡包，以及0.7公克的大麻、吸食器、K盤及大麻專用袋等證物。記者石秀華／翻攝
高雄市一名女子和黃姓男友吵架，因擔心安危報警，卻害慘男友，警方上門發現黃吸毒又是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄市一名女子和黃姓男友吵架，因擔心安危報警，卻害慘男友，警方上門發現黃吸毒又是通緝犯。記者石秀華／翻攝

毒品 女友 通緝

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