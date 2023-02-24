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影／警抓台中暴力團 白板寫「家法」背骨最重體罰30次

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子籌組暴力討債集團，去年底接受林男委託，向賴男追討百萬債務，未料張以暴力犯行，脅迫賴簽下6張本票後，又反過來拿著本票要脅林拿出20萬元工作費，警方近日收網，帶回張等涉案5人，發現張有「家法白板」，其中「背骨（背叛）」最重，要體罰30次，檢方訊後命5萬交保。

第二警分局在去年12月間接獲報案，張姓男子（38歲）籌組暴力討債集團，先以電擊器的凶器，逼迫賴姓債務人簽下6張、每張20萬元的本票，造成賴身體有傷勢，張男催討到本票之後，反持本票再向委託討債的林姓債權人恐嚇，糾眾威脅，要求林再提供20萬元的工作費，藉此不法牟利。

第二警分局報請台中地檢署檢察官指揮後，與清水警分局成立專案小組，19日查出張等人藏身在北屯區一棟民宅內，拂曉出擊，帶回張等涉案5人。

專案小組搜索時發現，屋內一塊白板寫有「國有國法、家有家規」的內部管理規範，其中羅列七大違規事項，包括吃藥、說謊、毀損、背骨等行為，而每項違規行為後方寫有要體罰的次數，其中「背骨（背叛）」體罰的次數最重，要體罰30次，但張與共犯都對於體罰方式，則支吾其詞。

全案查扣涉案本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒、手機等贓證物，全案警詢後依恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命張等人以5萬元交保。

第二警分局長楊川表示，將持續掃蕩不法分子，展現打擊暴力犯罪之決心，也秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，針對幫派暴力分子所衍生犯罪，全面嚴辦刨除。

台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人，查扣涉案犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人，查扣涉案犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人，屋內擺有執行家法的規範。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人，屋內擺有執行家法的規範。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方19日前往北屯區民宅搜索，帶回涉嫌暴力討債的張姓男子等5人。記者陳宏睿／翻攝

恐嚇 債務

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