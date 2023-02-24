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高雄男安全帽裡藏毒廟宇前遭警攔 神明前說謊遭拆穿
洪姓男子前天下午騎車行經高雄鳳山區華興街，因紅燈右轉被警方在一處廟宇前攔下，洪脫下安全帽讓警方辨識，卻又立刻戴上，警方懷疑不單純，果真在帽裡搜出2小包毒品，洪辯稱帽子是別人的，遭警斥責「神明前還敢說謊」，才坦承持毒。
鳳山警分局南成派出所所長陳宗靖、警員林詠昇，前天下午3時許，巡邏行經華興街，發現51歲洪姓男子騎機車紅燈右轉，在一間廟宇前將洪攔下盤查。
警方請洪男將安全帽脫下核對身分，洪又動作迅速把安全帽戴上，雖洪男和警方對話過程，神色淡定，但脫下又秒戴安全帽的動作，讓警方當下覺得舉止不單純。
警方要求洪脫帽檢查，發現他在安全帽內塞了2小包毒品，洪卻辯稱「不知道，帽子是別人的」，遭警方斥責，「神明面前也敢說謊」，洪男只好乖乖坦承持有安非他命毒品，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌將洪送辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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