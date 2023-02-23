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調查局打擊網路詐欺不法所得估計逾35億 交友軟體、名人投資最好騙

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局自去年下半年起執行「打詐獵蛇」專案，鎖定科技詐欺集團掃蕩利用第三方支付、虛擬通貨及資通網路新科技工具作為詐騙工具，自這個月16至22日間，在檢方指揮下，發動15個外勤處站，同步偵辦41案，破獲詐欺機房1座、洗錢水房3座，涉案人數達304人，不法所得估計35億3427萬餘元。

調查局經濟犯罪防制處分析這波打詐專案緝獲的出現的新世代電信網路詐欺態樣，包括利用手機交友軟體，與被害人假裝談戀愛，卻以各種理由要求被害人投資；假冒多名財經名嘴名義，藉由社群軟體吸引民眾註冊金融交易平台；或偽冒海內外知名公司的山寨網站或黑平台誘騙民眾，背後目的均是各類型投資詐騙。

過程中也發現，這些電信網路詐欺集團皆與虛擬貨幣交易所個人幣商勾結，待成功誘騙民眾向個人幣商兌換虛擬通貨後，再投入詐欺集團創設的假交易平台，或利用人頭設立第三方支付公司從事代收代付業務。

待被害人將款項匯入指定人頭帳戶投資後，詐欺集團便自行在交易平台偽造不實投資獲利數據，使被害人誤認獲利甚豐而繼續投資，待提領本金及紅利時，便以比特幣暴跌、平台遭洗錢機關稽查、須額外支付高額保證金或佣金或系統帳號錯誤須支付高額更改費為由推拖出金，甚至取消民眾交易帳號拒絕其登入使用，讓被害人血本無歸。

調查局「打詐獵蛇」專案查獲41起網路詐騙，不法所得估計35億3427萬餘元。圖／調查局提供
調查局「打詐獵蛇」專案查獲41起網路詐騙，不法所得估計35億3427萬餘元。圖／調查局提供

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