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苓雅警追槍「槓上開花」 攻堅民宅搜出大量毒咖啡原料

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄苓雅警分局追查槍砲犯嫌，前天下午2點與特勤合力到屏東萬丹鄉攻堅，逮到擁槍的傅姓藥頭，雖然查獲的3把長槍經鑑定後不具殺傷力，但仍槓上開花，查獲安非他命、毒咖啡包原料「喵喵」及Ｋ他命合計900餘公克，另房內還有范姓、王姓等4名藥腳，警詢後將5人依毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方從去年從一起毒品案向上溯源，掌握29歲的傅姓男子持多把長、短槍擁槍自重，但傅男行蹤不定，遊走高、屏兩縣市，近期並在屏東縣萬丹鄉的承租一處透天厝當據點。

苓雅警分局歷經多日的跟監、埋伏，掌握傅男的作息後，擔心傅攻堅時持槍對峙，21日下午2時準備收網時，特別出動特勤警力支援，大批員警衝入屋內，迅速壓制傅男，並在屋內逮捕在場的范姓、王姓及林姓、張姓等藥腳。

警方在屋內查獲3把空氣長槍，不過檢視槍枝構造，彈簧未經改裝，初步檢測後不具殺傷力，此波行動還成功槓上開花，在屋內起獲毒品安非他命9包（285.41公克）、三級毒品4-甲基甲基卡西酮（喵喵） 3包（652.26公克）、愷他命1包（1.81公克）。

由於屋內還有電子磅秤、點鈔機、手機及5萬8600元現金，警方懷疑傅男將透天厝當成毒咖啡分裝場，經調製後將毒品出售給下游藥腳，連同傅男在內，涉案5人均依毒品危害防制條例罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供
傅男擁槍自重，雖然槍枝初驗無殺傷力，警方仍成功槓上開花，查獲900多公克的毒品。圖/民眾提供

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