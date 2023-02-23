逼男裸穿紅蕾絲內衣 蛇蠍女騙學妹赴柬轉手3千美金賣掉

台中26歲吳姓女子赴柬埔寨陪酒變成幹部，和當地人蛇集團勾結誘騙台灣年輕女子赴當地，就連自己學沒也不放過，佯以約她來玩轉手就以3000元美金賣掉，學妹被逼下海、做電信詐騙，囚禁多時家屬付20萬元贖金才脫身，警方還在吳手機發現多人遭凌虐影片，檢方依人口販運條例起訴吳。

警方表示，吳女落網後在她手機內發現多名男子遭施暴的影片，包括將人脫光綑綁椅子逼穿女性紅色蕾絲內衣褲，或是學電影將人後仰，用毛巾掩面持水桶澆淋幾乎令人窒息方式凌虐，但吳女均否認和自己有相關，警方也正在清查被害人身分。

檢方起訴指出，吳女（26歲）去年4月24日曾赴柬埔寨自由女神酒店上班，後來和酒店業者合作負責仲介台灣年輕女子到柬國陪酒，其中1名女子想回國照顧生病母親，卻遭吳等人扣留護照、企圖以5萬元美金賣給其他酒店，所幸女子趁機脫逃返台報警才曝光。

檢警也查出，吳女等人見另名陪酒小姐坐檯業績差，就用2萬元美金將她賣至「銀河園區」從事電信詐騙，後來園區解散後，吳再以3萬5000元美金將女子轉賣至「柏萊園區」內的詐團，女子整天遭勞力剝削逼打電話行詐，卻領不到半毛薪水。

檢警也發現，吳女去年6月另傳訊給1名學妹佯稱，自己在柬埔寨酒店當經濟賺錢，可以招待她來玩，對方單純上當後搭機赴柬，起初還由吳女負責接待、導覽，但轉身隨即以3000元美金將學妹賣給詐團。

期間學妹遭軟禁、扣押護照被迫從事電信詐騙，她並嘗試向當地警方報案，未料因柬埔寨警方處置不善導致集團發現有人求救，就將學妹手機搶走轉移至海港城，並朝她毆打、拘禁多日，直到她的家屬付了20萬元贖金才放人，但集團還命她返台不准指控其犯行。

檢警掌握吳女行蹤，去年9月16日趁她回台入境桃園機場時逮捕，考量她有共犯串證之虞等依人口販運防治條例等聲押，經台中地院裁定30萬元交保，檢方抗告成功收押。