影／霹靂小組幹員押車 新北警今銷燬70公斤、市值9千萬毒品

霹靂小組幹員荷槍實彈全程戒護押車，新北市警局今天押送重達70公斤，市值9千萬元的各式毒品，送至新店區垃圾焚化廠公開銷燬，居現警方全力遏止毒品流入市面戕害民眾身心，阻絕毒害的決心。

新北市警方表示，這次銷燬除了傳統常見K他命、FM2、一粒眠外，也包含摻混4-甲基甲基卡西酮，俗稱喵喵的卡西酮類咖啡包及奶茶包、梅片等各類型態毒品 總重達70公斤，約可供25萬人次吸食，市價估計高達9000萬元。 霹靂小組幹員押車，新北市警局今天銷燬70公斤，市值9千萬元毒品。記者王長鼎／翻攝 霹靂小組幹員押車，新北市警局今天銷燬70公斤，市值9千萬元毒品。記者王長鼎／翻攝 霹靂小組幹員押車，新北市警局今天銷燬70公斤，市值9千萬元毒品。記者王長鼎／翻攝 霹靂小組幹員押車，新北市警局今天銷燬70公斤，市值9千萬元毒品。記者王長鼎／翻攝 霹靂小組幹員押車，新北市警局今天銷燬70公斤，市值9千萬元毒品。記者王長鼎／翻攝