聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／霹靂小組幹員押車 新北警今銷燬70公斤、市值9千萬毒品
霹靂小組幹員荷槍實彈全程戒護押車，新北市警局今天押送重達70公斤，市值9千萬元的各式毒品，送至新店區垃圾焚化廠公開銷燬，居現警方全力遏止毒品流入市面戕害民眾身心，阻絕毒害的決心。
新北市警方表示，這次銷燬除了傳統常見K他命、FM2、一粒眠外，也包含摻混4-甲基甲基卡西酮，俗稱喵喵的卡西酮類咖啡包及奶茶包、梅片等各類型態毒品 總重達70公斤，約可供25萬人次吸食，市價估計高達9000萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言