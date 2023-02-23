慣竊行竊神明14面金牌 還想下手遭警方逮捕

台北市信義分局五分埔派出所，這個月連續接獲兩間宮廟報案神像金牌遭竊，兩間宮廟共遭竊14面金牌，總價值達20多萬元，警方調閱周邊監視器，發現一輛可疑機車，以車追人鎖定陳姓慣竊涉有重嫌。

警方檢具事證，持拘票及搜索票，跟監埋伏新北汐止山區一處宮廟內，當時陳嫌打算再度犯案；警方見時機成熟，出示身分、拘票及搜索票，拘提陳嫌到案，隨後到他家搜索，查獲安非他命吸食器，檢驗其中殘渣呈陽性反應。