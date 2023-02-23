一群男子持槍闖入基隆修船廠逞凶、槍遺落現場 警追查
基隆市一家修船廠昨天遭一群男子闖入，疑持槍械找外勞尋仇，雙方發生衝突。逞凶者離開時遺落1把手槍，警方前往採證，經鑑識為不具殺傷力的瓦斯槍。警方初步調查，外勞走在路上與開車的人發生糾紛，引爆後續衝突，實情則待追查犯嫌身分偵查釐清。
基隆市警二分局八斗子分駐所昨天下午接獲報案，中正區一家修船廠內有把手槍。警方封鎖現場調查，經市警察局鑑識科初步鑑驗為不具殺傷力的瓦斯槍。
據了解，修車場的阮姓外勞在廠外與友人行走時，因為一輛車過於逼近，與對方發生口角。回修車廠後，看到對方疑持長短槍闖進廠內，追著他要尋仇，趕緊逃離現場。廠內似有人持棍棒與對方對抗，手槍遺落廠內，匆忙逃離現場。
警方調查後，初步排持嫌犯分持瓦斯槍和棍棒逞凶，並沒有持長槍涉案，已調閱相關道路監視器畫面鎖定涉案車輛，以車追人，查明案情。
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