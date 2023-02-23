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敬酒失禮給教訓？高雄男遭痛毆倒地 警逮7人雙方避重就輕

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓男子上月19日凌晨在左營區住處大樓下遭4名惡煞痛毆，警方循線至屏東台南等地逮人，日前收網逮到林姓、劉姓等7人到案，但涉案7人僅稱與黃男「有糾紛」，黃男也稱是敬酒失禮所引起，但林男等人逃逸路線規畫齊全，雙方都不認識，衝突前卻計畫縝密，兩派人對案情避重就輕，警方正擴大釐清雙方背景。

上月19日左營警方局接獲報案，稱左營某社區大樓下有男子遭人痛毆倒地，警方獲報後涉案4名犯嫌已乘兩輛機車逃逸，黃男頭部有多處撕裂傷，緊急送醫治療後無生命危險。

警方事後組成專案小組，經沿路調閱路口及附近大樓監視器比對及訪查釐清，鎖定帶頭的22歲林姓男子及林姓、劉姓等小弟涉案，經1個月追查，掌握到林男等人行蹤後，本月20日兵分多路至高雄市苓雅區、屏東枋山、台南永安等地逮人，將涉案7人緝捕到案，查獲作案三截鋼質警棍6枝，失竊車牌1面，武士刀1把等物。

林男等人到案後，僅稱是和黃男有糾紛，涉案7人都不認識黃男。黃男回憶遭毆前數日，曾在酒吧與人敬酒引起糾紛，懷疑衝突是當時所埋下。

不過，警方追查時，發現林男等人案發前計畫縝密，先在黃男住處樓下設下埋伏，趁黃男喝醉返家時行凶，逃逸路線也有其他小弟接應，頻繁更換逃逸車輛，還以失竊車牌、租賃車當掩護，若是單純敬酒衝突，應不會大費周章安排逃逸路線，何況兩派人馬互不認識，雙方對衝突原因避重就輕。

檢警目前依據雙方筆錄，依組織犯罪條例、殺人未遂等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並擴大釐清雙方背景，調查衝突原因。

警方掌握到林男等人行蹤後，本月20日兵分多路至高雄市苓雅區、屏東枋山、台南永安等地逮人，將涉案7人緝捕到案。圖／讀者提供
警方掌握到林男等人行蹤後，本月20日兵分多路至高雄市苓雅區、屏東枋山、台南永安等地逮人，將涉案7人緝捕到案。圖／讀者提供
警方查獲林男等人的犯案工具，因作案計畫縝密，懷疑案情不單純。圖／讀者提供
警方查獲林男等人的犯案工具，因作案計畫縝密，懷疑案情不單純。圖／讀者提供
黃男（穿白衣者）剛回到住處大樓，就遭４名惡煞噴辣椒水痛毆。圖／讀者提供
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屏東 台南

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