六旬男涉販毒、吸毒被查獲 髮白齒落身形如八旬老人
64歲李姓男子兩年多前因販售毒品被檢警查獲，去年底剛被判刑6年半，不料他仍持續販售安非他命，最近被檢警再次鎖定，將他及多名藥腳拘捕到案，起獲已分裝數十包的毒品，李姓男子雖未達銀髮族年齡，但因吸毒牙齒掉光，外貌更有如八、九十歲的老人，連法扶律師見了都感慨。
李姓男子兩年多前因販賣毒品，由苗栗地檢署宿股檢察官指揮縣警局刑警大隊科偵隊查緝到案，去年11月底被地方法院判處有期徒刑6年6個月，但他並未因此痛改前非 ，仍涉嫌持續販賣安非他命，被刑警大隊科偵隊員警再次鎖定。
經報請地檢署指揮，同樣分案給苗栗地檢署宿股檢察官指揮偵辦，2月16日苗栗地檢署檢察官張文傑見蒐證完備，指揮刑大員警拂曉出擊，在苗栗市中正路他拘捕到案，同時查扣數十包已分裝好的安非他命，他辯稱這些毒品是自用，並非販售，但檢警同時查獲數名藥腳，全案經移送，李姓男子遭聲押獲准。
李姓男子這次除了被兩年多前相同組合的檢警查獲，連法律扶助基金會桃竹苗區指派的陪偵義務律師也是同一人 ，短短不到3年，李姓男子不但牙齒掉光，白髮蒼蒼，外觀容貌有更如年逾八旬的老人，律師見了李姓男子也是萬分感慨，毒品害人不淺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言