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六旬男涉販毒、吸毒被查獲 髮白齒落身形如八旬老人

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

64歲李姓男子兩年多前因販售毒品被檢警查獲，去年底剛被判刑6年半，不料他仍持續販售安非他命，最近被檢警再次鎖定，將他及多名藥腳拘捕到案，起獲已分裝數十包的毒品，李姓男子雖未達銀髮族年齡，但因吸毒牙齒掉光，外貌更有如八、九十歲的老人，連法扶律師見了都感慨。

李姓男子兩年多前因販賣毒品，由苗栗地檢署宿股檢察官指揮縣警局刑警大隊科偵隊查緝到案，去年11月底被地方法院判處有期徒刑6年6個月，但他並未因此痛改前非 ，仍涉嫌持續販賣安非他命，被刑警大隊科偵隊員警再次鎖定。

經報請地檢署指揮，同樣分案給苗栗地檢署宿股檢察官指揮偵辦，2月16日苗栗地檢署檢察官張文傑見蒐證完備，指揮刑大員警拂曉出擊，在苗栗市中正路他拘捕到案，同時查扣數十包已分裝好的安非他命，他辯稱這些毒品是自用，並非販售，但檢警同時查獲數名藥腳，全案經移送，李姓男子遭聲押獲准。

李姓男子這次除了被兩年多前相同組合的檢警查獲，連法律扶助基金會桃竹苗區指派的陪偵義務律師也是同一人 ，短短不到3年，李姓男子不但牙齒掉光，白髮蒼蒼，外觀容貌有更如年逾八旬的老人，律師見了李姓男子也是萬分感慨，毒品害人不淺。

李姓男子兩年多前因販售毒品被檢警查獲，去年底剛被判刑6年半，不料他仍持續販售安非他命，最近再度被捕。記者胡蓬生／翻攝
李姓男子兩年多前因販售毒品被檢警查獲，去年底剛被判刑6年半，不料他仍持續販售安非他命，最近再度被捕。記者胡蓬生／翻攝
檢警再度查獲李姓男子涉嫌販毒，起出安非他命毒品等證物。記者胡蓬生／翻攝
檢警再度查獲李姓男子涉嫌販毒，起出安非他命毒品等證物。記者胡蓬生／翻攝
檢警再度查獲李姓男子涉嫌販毒，起出安非他命毒品等證物。記者胡蓬生／翻攝
檢警再度查獲李姓男子涉嫌販毒，起出安非他命毒品等證物。記者胡蓬生／翻攝
檢警再度查獲李姓男子涉嫌販毒，起出安非他命毒品等證物。記者胡蓬生／翻攝
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