陸軍東引指揮部上兵站哨自戕 軍方急封鎖現場配合調查

陸軍東引地區指揮部今天表示，所屬王姓上兵上午執勤衛哨時，自我傷害已遂，案發後單位已經立即封鎖現場，並且通報東引警察所到場，未來會全力配合檢警調查，釐清案情，避免憾事再生。

陸軍東引地區指揮部今天發布新聞稿說明，所屬王姓上兵在今天上午7時許，執勤衛哨時自我傷害已遂，案發後單位已立即封鎖現場，並且通報東引警察所到場，現由陸軍司令部派遣專案小組赴東引，配合連江縣地方檢察署調查。

陸軍東引地區指揮部說，東引指揮部對此表達哀痛與不捨，除了會全力配合檢警調查，釐清案情，並且指派高階幹部聯繫家屬，全力協處後續事宜，另外將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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