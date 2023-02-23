聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／開AB牌賓士車違停補眠 見警加速逃還連撞4汽機車
洪姓男子昨開AB牌賓士車違停新北市，見板橋員警盤查涉嫌加速跑還撞上汽車，棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。警詢後今依毒品、偽造文書罪嫌移新北地檢偵辦，瓦斯空氣槍部分尚待初步鑑驗，交通事故及違規懸掛他車車牌，均依法處理及告發。
板橋警分局大觀所警員趙士寧、詹士緯昨天中午昨12時50分，獲報前往板橋區大觀路二段一處巷口處理違規停車，到場發現賓士車駕駛在車內睡覺，趙員眼尖發現駕駛腿上疑似放置手槍一把，立即請求支援警力，但駕駛突然驚醒見警方盤查，立即加速逃逸。
員警見狀立即通報線上巡邏警網共11人啟動攔截圍捕，賓士車逃逸至板橋區南雅南路一段一處巷口時擦撞到兩輛機車、兩輛汽車後，駕駛棄車鑽巷子逃逸，仍遭趕來支援攔截圍捕的板橋所員警吳明哲、劉晉瑋共同攔截壓制在地逮捕。
據了解，洪姓男子（34歲）因懸掛他車號牌及攜帶瓦斯空氣槍為躲避查緝才逃逸。警方並在車內查獲安非他命吸食器一組、安非他命少量、瓦斯空氣槍一把、鋼珠彈、塑膠彈及瓦斯鋼瓶等證物。
洪男拒檢逃逸過程中波及擦撞兩輛機車、兩輛汽車均有輕微財損，機車騎士輕微擦傷，但當事人們對警方的用心查緝不法，事後均表示不追究。警詢後將洪男依法送辦，同時要溯源追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言