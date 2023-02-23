影／開AB牌賓士車違停補眠 見警加速逃還連撞4汽機車

洪姓男子昨開AB牌賓士車違停新北市，見板橋員警盤查涉嫌加速跑還撞上汽車，棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。警詢後今依毒品、偽造文書罪嫌移新北地檢偵辦，瓦斯空氣槍部分尚待初步鑑驗，交通事故及違規懸掛他車車牌，均依法處理及告發。

板橋警分局大觀所警員趙士寧、詹士緯昨天中午昨12時50分，獲報前往板橋區大觀路二段一處巷口處理違規停車，到場發現賓士車駕駛在車內睡覺，趙員眼尖發現駕駛腿上疑似放置手槍一把，立即請求支援警力，但駕駛突然驚醒見警方盤查，立即加速逃逸。

員警見狀立即通報線上巡邏警網共11人啟動攔截圍捕，賓士車逃逸至板橋區南雅南路一段一處巷口時擦撞到兩輛機車、兩輛汽車後，駕駛棄車鑽巷子逃逸，仍遭趕來支援攔截圍捕的板橋所員警吳明哲、劉晉瑋共同攔截壓制在地逮捕。

據了解，洪姓男子（34歲）因懸掛他車號牌及攜帶瓦斯空氣槍為躲避查緝才逃逸。警方並在車內查獲安非他命吸食器一組、安非他命少量、瓦斯空氣槍一把、鋼珠彈、塑膠彈及瓦斯鋼瓶等證物。