快訊

長壽村飲食大揭密 想長壽快學會這4大共通點

美軍發布陸方間諜氣球特寫照片 可見到偵查感應器、天線與太陽能板

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／開AB牌賓士車違停補眠 見警加速逃還連撞4汽機車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

洪姓男子昨開AB牌賓士車違停新北市，見板橋員警盤查涉嫌加速跑還撞上汽車，棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。警詢後今依毒品、偽造文書罪嫌移新北地檢偵辦，瓦斯空氣槍部分尚待初步鑑驗，交通事故及違規懸掛他車車牌，均依法處理及告發。

板橋警分局大觀所警員趙士寧、詹士緯昨天中午昨12時50分，獲報前往板橋區大觀路二段一處巷口處理違規停車，到場發現賓士車駕駛在車內睡覺，趙員眼尖發現駕駛腿上疑似放置手槍一把，立即請求支援警力，但駕駛突然驚醒見警方盤查，立即加速逃逸。

員警見狀立即通報線上巡邏警網共11人啟動攔截圍捕，賓士車逃逸至板橋區南雅南路一段一處巷口時擦撞到兩輛機車、兩輛汽車後，駕駛棄車鑽巷子逃逸，仍遭趕來支援攔截圍捕的板橋所員警吳明哲、劉晉瑋共同攔截壓制在地逮捕。

據了解，洪姓男子（34歲）因懸掛他車號牌及攜帶瓦斯空氣槍為躲避查緝才逃逸。警方並在車內查獲安非他命吸食器一組、安非他命少量、瓦斯空氣槍一把、鋼珠彈、塑膠彈及瓦斯鋼瓶等證物。

洪男拒檢逃逸過程中波及擦撞兩輛機車、兩輛汽車均有輕微財損，機車騎士輕微擦傷，但當事人們對警方的用心查緝不法，事後均表示不追究。警詢後將洪男依法送辦，同時要溯源追查毒品來源。

洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。記者王長鼎／翻攝
板橋警分局大觀所員警趙士寧（右）、詹士緯（左）昨英勇追賓士車逮人。記者王長鼎／翻攝
板橋警分局大觀所員警趙士寧（右）、詹士緯（左）昨英勇追賓士車逮人。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。記者王長鼎／翻攝
洪姓男子開AB牌賓士車違停新北市，板橋警盤查加速跑還撞車，洪男棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯空氣槍。記者王長鼎／翻攝

毒品 偽造文書

延伸閱讀

影／違停遇警攔查 男子連喊「死了」原來內褲藏毒

影／桃園百坪夾娃娃店網紅宣傳暴紅 違停塞車惹民怨警取締

高雄違停年破41萬件 議員：不友善的停車環境是癥結

違停挨罰「一巴掌給你打過去」 74歲女妨害公務遭訴

相關新聞

敬酒失禮給教訓？高雄男遭痛毆倒地 警逮7人雙方避重就輕

高雄黃姓男子上月19日凌晨在左營區住處大樓下遭4名惡煞痛毆，警方循線至屏東、台南等地逮人，日前收網逮到林姓、劉姓等7人到...

六旬男涉販毒、吸毒被查獲 髮白齒落身形如八旬老人

64歲李姓男子兩年多前因販售毒品被檢警查獲，去年底剛被判刑6年半，不料他仍持續販售安非他命，最近被檢警再次鎖定，將他及多...

陸軍東引指揮部上兵站哨自戕 軍方急封鎖現場配合調查

陸軍東引地區指揮部今天表示，所屬王姓上兵上午執勤衛哨時，自我傷害已遂，案發後單位已經立即封鎖現場，並且通報東引警察所到場...

影／開AB牌賓士車違停補眠 見警加速逃還連撞4汽機車

洪姓男子昨開AB牌賓士車違停新北市，見板橋員警盤查涉嫌加速跑還撞上汽車，棄車鑽巷子逃仍被逮，警方在車上起獲毒品及一把瓦斯...

影／毒蟲躲超商廁所1小時 警開門見他鼻孔白粉還沒擦

新北市蘆洲區陳姓男子，周一下午在超商廁所內待了超過一小時，怕他發生意外報警協處。警方到場開門入內，見陳男鼻孔有白色粉末，...

還在過年？安平警攔車查獲「賀新年」、「財神到」毒咖啡包

37歲龔姓男子昨晚駕駛轎車行經台南市安平永華路，因形跡可疑，員警攔停盤查，查獲以「財神到」紅包袋外包裝偽裝的毒品咖啡包9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦