影／毒蟲躲超商廁所1小時 警開門見他鼻孔白粉還沒擦

新北市蘆洲區陳姓男子，周一下午在超商廁所內待了超過一小時，怕他發生意外報警協處。警方到場開門入內，見陳男鼻孔有白色粉末，且眼神渙散、語意不清，當場檢驗確認為毒品K他命，經附帶搜索，又於其背包內K他命、毒咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦。

經調查，陳姓男子（39歲）目前無業的他，周一（20日）下午3時許，獨自來到新北市蘆洲區信義路一家連鎖超商內，隨後進入店內廁所吸毒逾1小時，陳男在廁所待太久，讓其他來店民眾覺得有異，深怕他發生意外，趕緊報警前來協助處理。

警方獲報派員趕抵，經超商店員協助開門一看，赫見陳男眼神渙散、語意不清、鼻孔處還有白色粉末，警追問陳男坦承吸毒，當場採集鼻孔白色粉末檢驗，果然驗出是毒品K他命，經附帶搜索於其身上，搜扣3.14公克毒品K他命、8.28公克2包毒品咖啡包，一併帶回偵辦。