還在過年？安平警攔車查獲「賀新年」、「財神到」毒咖啡包

37歲龔姓男子昨晚駕駛轎車行經台南市安平永華路，因形跡可疑，員警攔停盤查，查獲以「財神到」紅包袋外包裝偽裝的毒品咖啡包97包，車內35歲許姓友人2人尿液初篩均呈毒品陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署法辦。

警方昨晚在安平區執行防制危險駕車勤務，由育平所巡佐薛文俊帶隊 ，晚上8點多在永華路發現龔駕駛轎車形跡可疑，上前攔檢盤查，查獲以「謹賀新年」、「新年快樂」、「財神到」等特殊紅包袋外包裝偽裝、毒品咖啡包97包重172.5公克、K菸2根。

據了解，龔承認毒品咖啡包和K菸是他所有。龔及乘坐龔嫌車內許姓男子，2人尿液初篩均呈三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。