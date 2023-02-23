聽新聞
test
0:00 / 0:00
還在過年？安平警攔車查獲「賀新年」、「財神到」毒咖啡包
37歲龔姓男子昨晚駕駛轎車行經台南市安平永華路，因形跡可疑，員警攔停盤查，查獲以「財神到」紅包袋外包裝偽裝的毒品咖啡包97包，車內35歲許姓友人2人尿液初篩均呈毒品陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署法辦。
警方昨晚在安平區執行防制危險駕車勤務，由育平所巡佐薛文俊帶隊 ，晚上8點多在永華路發現龔駕駛轎車形跡可疑，上前攔檢盤查，查獲以「謹賀新年」、「新年快樂」、「財神到」等特殊紅包袋外包裝偽裝、毒品咖啡包97包重172.5公克、K菸2根。
據了解，龔承認毒品咖啡包和K菸是他所有。龔及乘坐龔嫌車內許姓男子，2人尿液初篩均呈三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。
台南市警四分局長王子雄說，毒品對於身心都產生嚴重危害，任何形式的毒品都是不法，民眾如發現有可疑毒品案件，請隨時撥打110或向各派出所報案，警方將落實社區警政再出發，徹底斷絕毒品源頭，共同維護安平地區治安穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言