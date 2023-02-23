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還在過年？安平警攔車查獲「賀新年」、「財神到」毒咖啡包

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

37歲龔姓男子昨晚駕駛轎車行經台南市安平永華路，因形跡可疑，員警攔停盤查，查獲以「財神到」紅包袋外包裝偽裝的毒品咖啡包97包，車內35歲許姓友人2人尿液初篩均呈毒品陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署法辦。

警方昨晚在安平區執行防制危險駕車勤務，由育平所巡佐薛文俊帶隊 ，晚上8點多在永華路發現龔駕駛轎車形跡可疑，上前攔檢盤查，查獲以「謹賀新年」、「新年快樂」、「財神到」等特殊紅包袋外包裝偽裝、毒品咖啡包97包重172.5公克、K菸2根。

據了解，龔承認毒品咖啡包和K菸是他所有。龔及乘坐龔嫌車內許姓男子，2人尿液初篩均呈三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送南檢偵辦。

台南市警四分局長王子雄說，毒品對於身心都產生嚴重危害，任何形式的毒品都是不法，民眾如發現有可疑毒品案件，請隨時撥打110或向各派出所報案，警方將落實社區警政再出發，徹底斷絕毒品源頭，共同維護安平地區治安穩定。

37歲龔姓男子涉嫌持有以紅包袋外包裝偽裝的毒品咖啡包97包，遭南警查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
37歲龔姓男子涉嫌持有以紅包袋外包裝偽裝的毒品咖啡包97包，遭南警查獲法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南員警攔檢盤查可疑轎車，查獲大量毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝
台南員警攔檢盤查可疑轎車，查獲大量毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝

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