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影／13歲屁孩滿臉稚氣！假冒檢警騙到144萬 主嫌落網也才19歲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名13歲詐欺車手去年12月被新北市警方查獲，滿臉稚氣卻能假冒檢警騙到144萬元，被羈押仍堅不吐實；警方花2個月時間抽絲剝繭，前天拘提主嫌到案，也才19歲，因為和詐騙集團搭上線，還將哥哥和國中同窗圈進來一起幹，目前6人集團全落網。

據了解，蘆洲區1名61歲婦人，去年12月12日接到「高雄地檢署」電話通知涉嫌詐欺案件，必須「扣押財產」交出存款，便於13、14、15日分3次共面交144萬元。

20日電話又響，要求再交48萬元，婦人才驚覺被騙報案。員警當天趁面交逮到13歲少年和躲在附近監視的21歲鍾姓男子，2人均被收押，拒絕透露共犯。

蘆洲警分局和新北市刑警大隊彙整線索、報請檢察官指揮偵辦，查出同夥另1組車手在桃園地區用相同手法騙到49萬元，上個月4日循線逮捕20歲陳男、15歲少年，2人一樣被收押也不吐實。

專案小組接著於2月20日，先後在桃園拘提宋姓兄弟，並從弟弟的車上搜出85支摻有K他命、安非他命、搖頭丸、一粒眠、FM2等混搭成分的新興毒品「彩虹菸」。

經查，19歲主嫌是桃園平鎮地區混混，出身隔代教養家庭，平日不務正業，出入都開阿嬤的車。他因為和詐騙集團搭上線，邀20歲哥哥、陳姓國中同學、15歲和13歲國中學弟共組6人車手集團，把阿嬤的家提供給大家同住。

主嫌弟弟擔任車手頭負責接洽上游集團、分派任務給旗下小弟冒充檢警去騙錢，主嫌負責回收贓款、發放薪水給基層車手，平常都約在楊梅幼獅工業區、新屋九斗村農場等偏僻地點「交水」，以為能逃避查緝，最後還是全部落網，6人將分別依詐欺罪嫌、洗錢防制法及組織犯罪、毒品危害防制條例究辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

警方去年12月逮捕詐騙集團取款車手（左），發現他一臉稚氣年僅13歲，不禁搖頭：這樣也能偽裝成檢警騙到144萬元？記者林昭彰／翻攝
警方去年12月逮捕詐騙集團取款車手（左），發現他一臉稚氣年僅13歲，不禁搖頭：這樣也能偽裝成檢警騙到144萬元？記者林昭彰／翻攝
新北警方前天在桃園逮捕到詐騙車手集團19歲宋姓主嫌，並從車上搜出85支新興毒品「彩虹菸」。記者林昭彰／翻攝
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詐騙車手身上的假地檢署公文，品質粗糙假到不行。記者林昭彰／翻攝
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車手 詐騙集團

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