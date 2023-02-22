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跨幫派組詐團還要將人賣出境 刑事局破三黑幫逮7人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案。天橋幫新橋會32歲陳姓幹部，結合竹聯幫海竹堂及太陽聯盟豐陽會等幫派成員，以假應徵真押人模式，強逼民眾交出帳戶當人頭，事後還涉嫌以兩百萬元價格，要將人轉賣給其他犯罪組織，警方營救成功後，又在主嫌藏身處搜出製造偽鈔工具。

警方指出，陳嫌指示謝姓女共犯，誘騙謝的何姓兒時友人見面，隨後控制何的人身自由，逼迫交出帳戶成為洗錢帳號，並以何的名義辦理多家人頭電話卡。

何姓被害人被層層剝皮、利用殆盡後，嫌犯又以漁港清潔、刮魚鱗等工作為由，控制人身自由，打算以200萬元價格賣給其他不法組織，從桃園永安漁港交易出境。

警方在去年11月掌握情資後，在永安漁港逮捕謝嫌並成功營救被害人，陳姓主嫌趁隙脫逃。

警方繼續追查，陸續執行拘提、搜索，去年12月在嫌犯位於苗栗頭份租屋處，查扣偽鈔半成品1張及製作偽鈔相關原物料及工具。

今年1月，警方在新竹市東區一處旅館，查獲陳姓主嫌、吳姓、楊姓共犯，並救出同樣被假應徵真押人的3名被害人。

警方後續在2月7日、17日陸續查緝彭姓、林姓、王姓等3名共犯到案，全案迄今已查獲該人口販運、詐欺及製造偽鈔犯罪集團共計7人，陳姓主嫌、謝姓女共犯訊後被桃園地院裁定羈押禁見，其餘犯嫌以3萬至10萬元交保。

刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案，圖為警方在新竹旅館查獲主嫌。記者廖炳棋/翻攝
刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案，圖為警方在新竹旅館查獲主嫌。記者廖炳棋/翻攝

幫派 竹聯幫 桃園

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