跨幫派組詐團還要將人賣出境 刑事局破三黑幫逮7人

刑事局破獲天橋幫、竹聯幫及太陽聯盟，跨幫派共組詐欺、偽鈔、人口販運集團案。天橋幫新橋會32歲陳姓幹部，結合竹聯幫海竹堂及太陽聯盟豐陽會等幫派成員，以假應徵真押人模式，強逼民眾交出帳戶當人頭，事後還涉嫌以兩百萬元價格，要將人轉賣給其他犯罪組織，警方營救成功後，又在主嫌藏身處搜出製造偽鈔工具。

警方指出，陳嫌指示謝姓女共犯，誘騙謝的何姓兒時友人見面，隨後控制何的人身自由，逼迫交出帳戶成為洗錢帳號，並以何的名義辦理多家人頭電話卡。

何姓被害人被層層剝皮、利用殆盡後，嫌犯又以漁港清潔、刮魚鱗等工作為由，控制人身自由，打算以200萬元價格賣給其他不法組織，從桃園永安漁港交易出境。

警方在去年11月掌握情資後，在永安漁港逮捕謝嫌並成功營救被害人，陳姓主嫌趁隙脫逃。

警方繼續追查，陸續執行拘提、搜索，去年12月在嫌犯位於苗栗頭份租屋處，查扣偽鈔半成品1張及製作偽鈔相關原物料及工具。

今年1月，警方在新竹市東區一處旅館，查獲陳姓主嫌、吳姓、楊姓共犯，並救出同樣被假應徵真押人的3名被害人。