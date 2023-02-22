毒販昨駕車衝撞警方棄車逃逸 下午在龜山被查獲

台北市刑警大隊偵七隊，昨天下午查緝毒品案，在新北市五股區五工六路圍捕46歲林姓毒販，林姓毒販見警方現身，駕車衝撞警方，警方朝毒販車輛車輪連開6槍，仍遭對方逃逸，警方今天下午近3時，在龜山地區查獲林姓毒販。

林姓毒販昨天下午駕車衝撞時，被警方開槍的跳彈擊中左大腿，他沒有就醫，自己清創簡單處理傷口，目前警方先將他送往長庚醫院救治，並搜出數公克安非他命與吸食器。

北市刑大昨天下午3時許，持新北地檢開出拘票要逮捕林姓毒販（46歲），到五股五工六路時，警方駕車攔截毒販，警方敲窗要求毒販下車，毒販見警方上門，扭轉方向盤左右衝撞警方及警車。

警方拔槍朝毒販車輛車輪連開6槍，不過毒販仍逃逸成功，警方追緝毒販逃逸方向，在3公里外的新北市新莊區中和街，發現毒販棄置汽車，但毒販已不見蹤影。

據了解，林姓毒販沒有幫派背景，只有毒品前科，因為涉嫌販毒，遭新北地檢開拘票逮人。