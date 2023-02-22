竹聯幫戰堂凌虐、強拍裸照樣樣來 新北警拘提7人到案建請聲押

竹聯幫戰堂新店會黃姓男子涉嫌在安康地區暴力犯罪，毆打只是家常便飯，甚至逼迫受害者拍裸照，藉以恐嚇取財，新北警方蒐證多日，昨天持票兵分多路，逮捕黃男等7名幫眾，查扣鎮暴槍、折疊刀、西瓜刀、棍棒、手銬等證物，警詢後依組織等罪嫌送辦，並建請檢察官聲押黃男。

警方表示，去年接獲5名被害人報案稱，因投資糾紛、買賣糾紛，遭不明人士毆打凌虐、控制行動，警方循線釐清犯罪事實，發現竹聯幫戰堂新店分會黃男（37歲）涉嫌重大，著手蒐證。

據調查，黃男2021年奉竹聯幫戰堂精神領袖「逍遙」的親令成立竹聯幫戰堂新店分會，他以新店某汽車商行當堂口據點，為了壯大聲勢，教唆旗下幹部以各種藉口，包括投資、汽車買賣等糾紛，來暴力犯罪，毆打凌虐、拍攝裸照等方式，要求親友交付贖金、恐嚇取財，一年內不法獲利約200萬元。