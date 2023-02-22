前立委林豐喜45歲兒子登山疑遭落石擊中 墜崖身亡

花蓮縣驚傳山難，4人組成登山團要走完能高越領，20日行經花蓮縣五甲崩壁附近時，來自台中市45歲林姓男子，疑遭落石擊中不慎墜落約150公尺深的邊坡，頭部重創當場沒有生命跡象，搜救人員花了1天已抵達現場。據傳死者是民進黨前立委林豐喜的兒子林維新，不過消防局低調沒有證實。

花蓮縣消防局第二大隊指出，登山團一行4人，19日從南投仁愛鄉屯原出發，預計在花蓮秀林鄉銅門下山，路程要花3、4天。20日林男在五甲崩壁附近，疑似遭落石擊中墜落約150公尺深邊坡，搜救隊今天下切發現已經身亡，但現場地形險惡，先把大體從懸崖中拉起，運送到寬廣的平台，預計傍晚完成，若氣候允許將申請空勤直升機吊掛。

據了解，林姓、李姓、游姓、施姓4名山友相約19日至21日爬能高越嶺古道全段，20日早上從天池山莊出發，經檜林保線所要前往五甲崩山，領頭走的林姓男子腳程快，與其他人相隔較遠的距離。

後方3名隊友發現步道上蜘蛛網沒有被破壞，曾受過登山嚮導及搜救訓練的李姓隊友驚覺有異，懷疑步道沒人走過，趕緊回頭尋找。

由於隊友半途曾聽見落石掉落聲響，3人在步道查看，在步道22.5公里至23公里間，發現樹枝被折歪、石頭移位的痕跡，旁邊就是陡峭懸崖，懷疑是林男墜落地點，在步道下方約50米，更發現有林男的2支登山杖。