衝撞警車毒蟲 彰化警跨百里逮回 破獲大批槍毒

彰化縣警察局和美分局日前緝捕郭姓毒蟲，郭嫌卻駕車衝撞巡邏車，並棄車逃逸，警方佈線緝拿，前天在桃園市觀音區當街攔下郭嫌車子上前緝捕，又到其住處共查獲3枝手槍及60顆子彈、和毒品，彰化縣長王惠美今表揚破案有功人員。

和美警分局大霞派出所1月27日晚間11時接獲民眾報案，指和美鎮彰草路一帶疑有吸食毒品的毒蟲擾及附近居民安寧秩序，即派巡邏警力到場，現場發現一部自小客車形跡可疑，警方欲上前盤查，但遭嫌犯駕車衝撞巡邏車，波及路旁汽機車，最後還自己不慎撞到電線桿，但嫌犯仍棄車逃逸。

和美警分局組成專案小組偵辦，並報請彰化地檢署檢察官林子翔指揮，2月20日與縣警局保安隊特殊任務編組警力，「以車追人」到桃園市觀音區追捕郭嫌（41歲），但郭嫌發現員警，又倒車欲逃逸，警方對空鳴槍一槍示警及攔停郭車，員警合力將郭嫌拉下車壓制拘提到案，並在嫌犯身上起出非制式手槍1枝、子彈5顆、電子磅秤、102萬多元、手機4支等證物。

警方再到郭嫌桃園市平鎮區租屋處搜索，再查獲非制式手槍2枝、子彈55顆、及59.35公克的一級毒品海洛因、168.26公克的二級毒品安非他命、研磨機、煙霧測試器及毒品分裝袋1批等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌，將郭嫌移送彰化地檢署，檢方聲押獲准。

彰化縣長王惠美今天也到和美警分局表揚破案有功員警，王惠美說，縣府將做好警察局的靠山，後續將對警察局廳舍、車輛及軟硬體全面支持，讓警察同仁辦案無後顧之憂，今年也編列約1億2千萬元經費建置天眼系統，掌握車輛頻繁進出的路口、犯罪率較高的地方，以保衛鄉親生命財產安全。