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竹聯幫插旗宜蘭擄人斷指 警「連根拔起」弘仁會宜蘭分會

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

竹聯幫弘仁會宜蘭分會去年插旗宜蘭，大肆招募縣內不良分子，設局詐騙被害人欠下高額債務，強行擄人囚禁虐待，甚至以榔頭敲斷被害人手指。宜蘭縣警局經過半年密集蒐證，20日清晨同時發動12處攻堅，逮捕12人，全殲分會。

竹聯幫仁堂弘仁會去年成立宜蘭分會，糾集縣內不良分子，收取店家保護費、設局收高利貸、擄人勒贖，20日遭宜蘭縣警局全殲。記者陳敬丰／翻攝
竹聯幫仁堂弘仁會去年成立宜蘭分會，糾集縣內不良分子，收取店家保護費、設局收高利貸、擄人勒贖，20日遭宜蘭縣警局全殲。記者陳敬丰／翻攝

縣警局指出，弘仁會隸屬竹聯幫仁堂，約111年2月在宜蘭成立分會，以30歲陳姓分會長為首，糾集縣內不良分子組成暴力集團，去年4月到今年1月間，向卡啦OK等店收保護費並強佔股份，若不從則持球棒砸店。

分會還設局讓人投資虛擬貨幣，收以10天20%複利的高額貸款，被害人血本無歸後再強簽上千萬本票，若無法償還則擄人勒贖，以眼罩矇眼、束帶綁手，用辣椒水、電擊棒與球棒等虐待，甚至持榔頭敲斷手指以致截肢，計有5組被害，3人被擄走虐待、2間店家被砸。

縣警局半年前開始密集搜報，20日掌握良好機會，清晨5時許拂曉出擊，出動刑警大隊、宜蘭分局及刑事警察局偵四大隊共100多名警力，攻堅宜蘭、礁溪、員山、蘇澳等12處據點，包含住處、洗車場堂口等，幫派份子措手不及，有人在廁所被逮，陳分會長在冬山鄉山區上演倒車烙跑，遭到4輛警車包夾插翅難飛；晚間9時許，警方將分會全部12人逮捕歸案。

縣警局搜出開山刀、辣椒水、模擬手槍、指虎、毒咖啡包、大麻、本票、現金27萬4900元與BMW自小客車1輛，昨日地檢署諭令11人交保，陳分會長、吳姓副分會長等3人10萬元交保，餘人2萬到5萬不等。

竹聯幫弘仁會宜蘭分會持有模擬手槍，用以恫嚇被害人。記者陳敬丰／攝影
竹聯幫弘仁會宜蘭分會持有模擬手槍，用以恫嚇被害人。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局搜出弘仁會宜蘭分會電擊棒、球棒、開山刀等證物。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局搜出弘仁會宜蘭分會電擊棒、球棒、開山刀等證物。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 辣椒水 竹聯幫

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