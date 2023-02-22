影／違停遇警攔查 男子連喊「死了」原來內褲藏毒

許姓男子前天在新北市汽車違停遇警攔查，員警要求許男下車受檢，才一開車門，員警就在駕駛座旁發現多包毒品咖啡包，男子連喊兩聲「死了」，原來不僅車上有毒品咖啡包，內褲還藏有18包毒品，都被警方搜出，警詢後昨天依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市保安大隊第二中隊20日下午2時許，巡邏行經板橋區龍興街菜市場，見許姓男子（24歲）開車違停上前查看，許男搖下車窗一看到員警便大驚失色，言談間心不在焉、支支吾吾。

許男下車受檢時，員警眼尖在其駕駛座左側椅縫看到6包毒咖啡包，許男在鑑驗過程中曾接聽電話，不斷重複說，「死了、死了」，狀似以此為暗號向朋友告知已失風被抓，員警將許男帶返隊搜身時，更在其內褲中發現涉嫌藏有18包K他命，重約40公克。

新北保大呼籲，「毒品」影響社會治安甚鉅，「全民反毒、大家一起來」，若發現周遭有人吸食毒品，或向青少年提供或是兜售不明食品，糖果或飲品，立即向警方報案，讓毒品無所遁形。