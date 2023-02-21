北市刑大追緝毒販新北當街圍捕連開6槍 毒販衝撞警方逃逸

台北市刑警大隊偵七隊今天下午查緝毒品案，在新北市五股區五工六路圍捕林姓毒販，林姓毒販見警方現身，駕車衝撞警方，警方朝毒販車輛車輪連開6槍，但仍遭對方逃逸，警方傍晚在新莊地區找到毒販車輛，但人已不見，目前警方正全力追緝毒販下落。

北市刑大陳姓小隊長昨天下午3時許，持新北地檢開出拘票率隊員要逮捕林姓毒販（46歲），到五股五工六路時，警方駕車攔截毒販，警方敲窗要求毒販下車，毒販見警方上門，扭轉方向盤左右衝撞警方及警車。

陳姓小隊長等人立即拔槍，朝毒販車輛車輪連開6槍，現場槍聲大作嚇壞不少路過民眾，不過毒販仍逃逸成功，警方追緝毒販逃逸方向，在3公里外的新北市新莊區中和街，發現毒販棄置汽車，但毒販已不見蹤影。

據了解，林姓毒販沒有幫派背景，只有毒品前科，因為涉嫌販毒，遭新北地檢開拘票逮人，警方找到車輛後，並未在車內發現血跡，研判毒販沒有受傷。北市警方已委請新莊警方協助將車輛拖離採證，並持續追捕在逃嫌犯。

台北市刑大持拘票在新北五股地區要逮捕林姓毒販，對方卻駕車衝撞逃逸，警方事後在新莊地區找到毒販棄置車輛。記者廖炳棋／翻攝

台北市刑大持拘票在新北五股地區要逮捕林姓毒販，對方卻駕車衝撞逃逸，警方事後在新莊地區找到毒販棄置車輛。記者廖炳棋／翻攝