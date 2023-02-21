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駕駛座有子彈！新北男開車自撞 意外露餡3把槍、104發子彈
新北市陳姓男子昨天晚上開租賃車要去找朋友，卻恍神自撞路邊轎車，民眾聽聞聲響報警，警方到場先協助他送醫，查看車內狀況時，赫然發現「駕駛座有一顆子彈」，研判不對勁，實施附帶搜索，一舉在車內查扣改造手槍3把、彈夾5個、子彈104顆、K他命3包等罪證；經初步鑑定2把手槍有殺傷力，警詢後依槍砲、毒品罪嫌送辦。
警、消昨天晚上9點31分獲報，新店區安豐路有車禍趕抵，傷者陳男（32歲）意識清醒，但明顯身體不適、疑有吸毒狀況，回答語焉不詳，直言「不知道為什麼撞車」，消防員先協助他送醫。
警方查看車內狀況，定睛一看「駕駛座有一顆子彈」，立刻實施附帶搜索，果真搜出手槍3把、彈夾5個、子彈101顆、K他命1包、殘渣袋一個；待陳男送醫無礙，警方帶他回派出所偵辦，又在褲子口袋搜出子彈3顆、K他命2包，一併查扣。3把手槍經送刑事局初步鑑定，2把有殺傷力、1把無。
陳男警詢時避重就輕，推託槍枝不是自己的，僅交待當時開車從玫瑰中國城要去新店市區載朋友，途中意外發生車禍。據悉陳男有毒品、洗錢、詐欺等前科，去年底也隨身攜帶2把槍在北市遭警查獲。
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