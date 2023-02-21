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花蓮22歲男路邊遭強押上車 下班員警即刻救援

中央社／ 花蓮縣21日電

花蓮22歲黃姓男子疑與人結怨，日前在花蓮市林森路上遭4名男子強押上車，所幸有下班員警行經即時解救黃男，涉案人駕車北上逃逸，警方以車追人於新北市拘提1男，並鎖定其餘犯嫌。

花蓮警分局今天發布新聞資料指出，花蓮警分局第3組長潘繼盛18日下午5時許下班途中行經花蓮市林森路，見1男子疑遭人強押上車，過程中不斷反抗，立即上前制止，並通報員警支援，4名涉案人見警方到場，便放人駕車逃逸。

被解救的黃姓男子是花蓮人，向警方供稱「不知道對方是誰，否認曾與人結怨等」。花蓮警分局獲報後成立專案小組，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組以車追人，19日凌晨3時許在台北市大同區某停車場尋獲涉案車輛，經採證後，會同新北市汐止分局偵查隊持花檢核發拘票，於汐止區一處民宅拘提年約30歲的覃姓涉嫌人到案，並查扣藍波刀、鐵棍及辣椒水等物。

覃男到案後否認犯行，供稱不認識黃男；花蓮警分局指出，目前警方已鎖定特定犯嫌，持續查緝其他涉案共犯到案。

花蓮 汐止

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