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影／借兩萬元不成 火爆男持槍恐嚇驗車代辦業者
新北市樹林區蔡姓男子，昨午攜槍前往中正路一家驗車代辦公司，欲向老闆商借兩萬元急用，蔡男不滿當面遭老闆拒絕，竟出言恐嚇，雙方爆發激烈衝突。警方獲報趕抵對蔡男盤搜，赫見其包內有把改造手槍及子彈，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、恐嚇取財移送法辦。
經調查，蔡姓男子（48歲）有槍砲前科，目前無業急需錢花用。昨天（20日）下午4時許，蔡男攜帶一把改造手槍，隻身來到新北市樹林區中正路248巷一家驗車代辦公司，準備向老闆高男（66歲）商借2萬元，高男一聽蔡男要借錢當場拒絕，蔡男不滿遭拒出言恐嚇，雙方發生激烈衝突。
在旁其他人看不下去報警協處，樹林警方獲報趕抵，經拉開衝突兩人，現場盤搜蔡男，赫見其包包內藏放一把改造手槍、18顆子彈，一併帶回偵辦，初步鑑定槍枝具有殺傷力。偵詢時，蔡男辯稱槍枝是友人寄放，但對於友人是誰則交代不清，警詢後依槍砲、恐嚇取財等罪嫌，將蔡男移送法辦，並向上追溯槍枝來源。
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