影／借兩萬元不成 火爆男持槍恐嚇驗車代辦業者

新北市樹林區蔡姓男子，昨午攜槍前往中正路一家驗車代辦公司，欲向老闆商借兩萬元急用，蔡男不滿當面遭老闆拒絕，竟出言恐嚇，雙方爆發激烈衝突。警方獲報趕抵對蔡男盤搜，赫見其包內有把改造手槍及子彈，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、恐嚇取財移送法辦。

經調查，蔡姓男子（48歲）有槍砲前科，目前無業急需錢花用。昨天（20日）下午4時許，蔡男攜帶一把改造手槍，隻身來到新北市樹林區中正路248巷一家驗車代辦公司，準備向老闆高男（66歲）商借2萬元，高男一聽蔡男要借錢當場拒絕，蔡男不滿遭拒出言恐嚇，雙方發生激烈衝突。