影／通緝犯被識破拔腿衝進馬路車陣 就逮搜出身上藏毒

新北市三重區1名傅姓男子，前天冒用弟弟身分接受盤查，藉故被刁難而與警方爭執，話說到一半卻轉身拔腿開溜，衝向車水馬龍的重新路直接橫越到對面，但還是跑不贏員警被壓制逮捕，原來他是竊盜通緝犯，身上還被查獲毒品。

三重警分局二重派出所警員陳毅峯、林承平，前天下午4時許巡邏經過重新路3段60巷口，看見2名男子在路旁抽菸，瞥見警察靠近便心虛想閃躲。後來傅男冒用弟弟的身分證號接受盤查，被發現長相與資料照片明顯不相符，他還辯稱做過微整形。

員警進一步詢問時，他即惱羞成怒抱怨被刁難藉故爭論，話沒說完卻迅速轉身狂奔，衝向大馬路跨越中央分隔島灌木跑到對面，並試圖混入人群中，但2名員警奮力追上，當場壓制上銬逮捕。

原來傅男是竊盜通緝犯，接著身上還被搜出3包安非他命共2.91公克，立刻押回派出所，警詢後依違反毒品危害防制條例及通緝案件移送新北地檢署。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※