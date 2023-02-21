「膀胱剩30cc」下跪痛哭 吸毒少年晉身主廚想當社工

桃園地檢署今上午舉辦「反毒咖啡車應援活動」，邀請台灣日光全人發展協會分享戒癮故事、咖啡車應援；其中日光主廚小明吸毒8年，人生一度黯淡，在日光的陪伴下成功戒癮、讀完大學，未來希望成為社工師，幫助更多染上毒癮的迷途少年。

日光協會2013年由牧師陳健榮與妻子王慕婉創立，設址楊梅，收容安置18歲至60歲毒品前科更生人，提供生命教育、國英數及作文學科，以及西點烘焙、木工藝等職業訓練。

34歲小明（化名）致詞表示，由於父母親是身障人士，哥哥也早早出外上班，因此自己16歲就加入宮廟陣頭，成天打架鬧事，也因此接觸毒品，吸了8年K他命，正常人膀胱有500毫升，自己卻因吸毒只剩30毫升，為此還動了兩次手術。

小明說，儘管醫生苦勸，「走到停車場，還是拿毒品出來吸」，當兵時也沒間斷，病情加重後數度在家休克，雖然自己好幾次把毒品沖進馬桶，還下跪向父母發誓不再碰毒，仍未改善。

小明表示，加入日光之家後，他才慢慢學習與人相處、被愛、被接納，起初每天得跑上百次廁所，但在牧師、師母耐心陪伴下，花了2年完成戒毒療程，在日光一待就是8年，去年從萬能科大餐飲系畢業，並擔任日光主廚，目前也已完成空中大學社工2年期專班，未來希望能以過來人身分，幫助更多迷途少年。

日光行政主任王慕婉表示，日光成立至今已安置225人，目前有16名成年、未成年學員，安置期1個月至一年不等，除了讀經、禱告外，日光提供餐飲、木工培力課程，並和教育局合作，以非學校型態實驗高中形式，讓學員拿到高中畢業證書，日光也會定期追蹤畢業生現況，陪伴他們面對挑戰與挫折。

今天包括桃園地檢署檢察長俞秀端、更保桃園分會主委朱仁才、桃園榮觀協進會理事長鍾香貴、日光協會理事長唐江濤均出席。俞秀端指出，桃檢將繼續透過加強追蹤戒毒者戒癮情形、開辦轉銜團體，使戒癮者能持續戒毒，幫助他們回歸社會。