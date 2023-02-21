影／2非藉人士涉販毒 新北刑大埋伏逮人 起出海洛因

2名非藉人士涉嫌販毒，新北市刑大日前埋伏逮人，起出海洛因460公克、手機及疑似販毒不法所得10萬元，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大偵七隊偵辦一起販毒案時，意外發覺另有非洲裔外籍人士組成販毒集團於大台北地區販售海洛因牟利，與新北市警局外事科、林口警分局、移民署桃園市專勤隊組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方專案小組經多日跟監、蒐證，本月17日在新北市土城區某停車場內，趁欲進行販毒交易時，查獲奈及利亞籍、賴索托籍等兩名非裔外籍人士，並前往桃園市多處同步搜索，查獲海洛因460公克、手機及疑似販毒不法所利10萬元等證物。

據了解，奈及利亞籍彼得（47歲）、賴索托籍莫拉波（33歲）2名非籍男子，不僅染有毒癮且喜愛夜店生活，彼得雖稱以打零工、買賣二手車輛為業或是收購二手車，拆解零件賣回非洲，賺取生活費，實則為支付吸毒、夜生活經濟上龐大開銷，鋌而走險，以合法掩護非法幹起掛羊頭賣狗肉販毒生意來牟利；警方搜證期間亦發現二人常以身材壯碩及毒品，引誘流連夜店客人進行交易。

新北市刑大將深人追查上游毒品來源及幕後集團，警方呼籲對不認識外籍人士、國人請託領取包裹，確當謹慎小心，勿遭利用犯法成為最無辜的第三者，民眾如有發現可疑、違法情事應立即向警方報案尋求幫助。

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